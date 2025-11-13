В Орле дадут мастер-класс по вышивке и церковному искусству

Мероприятие пройдет в музее Орловской епархии Русской Православной Церкви.

Проведение мероприятия анонсировал информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. Оно пройдет в 13 часов 16 ноября в Орловском епархиальном музее. Это будет просветительское мероприятие, посвященное церковному искусству и богатому культурному наследию Орловщины. Сначала его участники прослушают тематическую лекцию и узнают о предметах церковного обихода, богатым собранием которых обладает музей, а также о народных традициях, промыслах и крестьянском быте Орловщины. Затем их ожидает мастер-класс, посвященный традиционной вышивке в стиле Орловского списа.

«О церковном искусстве и значении предметов богослужебного обихода расскажет заведующий Орловским епархиальным музеем Роман Комраков, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. – Народный мастер Орловской области Марина Черина проведет практический мастер-класс по старинной технике орловской вышивки. Как отмечают организаторы, мероприятие направлено на популяризацию церковного искусства, народных промыслов и традиционной вышивки «Орловский спис» среди широкой аудитории — от молодежи до ценителей истории и культуры».

Тем временем в Орловском областном центре народного творчества прошел этно-урок «По одежке встречают». Его провела Народный мастер Орловской области Валентина Черногорова. Она рассказала участникам об эволюции русского народного костюма, уделив особое внимание значению символики в орнаментах и вышивке. Каждый элемент народного костюма имеет определенный смысл, в том числе оберегая владельца наряда от зла и принося ему удачу. В рамках мероприятия посетители познакомились с историей традиционного этнографического костюма Орловской области конца XIX – начала XX века.

«Они узнали, какие комплекты праздничной одежды бытовали в разных районах: где носили сарафаны, и что такое «понева», как повязать «кичку» и «вянок», познакомились с подлинными образцами и реконструкциями традиционных нарядов, – сообщили в Орловском областном центре народного творчества. – Вплоть до середины XX века по костюму и головному убору можно было определить возраст человека, его социальный статус, местность, откуда он родом, и многое другое. В каждом районе существовал свой наряд, отличавшийся кроем, отделкой и другими особенностями».

Возрастное ограничение: 12+

