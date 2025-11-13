Под Орлом отец около месяца истязал маленькую дочь

Суд раскрыл некоторые подробности уголовного дела против отца-истязателя.

Орловский районный суд раскрыл некоторые детали процесса над местным жителем, которого обвиняли по части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, в отношении заведомо несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

«В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что К. один воспитывал двоих малолетних детей, мать которых была лишена родительских прав, – отмечает пресс-служба суда. – В период с 21.03.2025 по 29.04.2025 К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, систематически наносил малолетней дочери побои и совершал в отношении нее иные насильственные действия, причиняя ей тем самым физическую боль и психические страдания, чем подвергал истязанию».

В судебном заседании подсудимый не стал отпираться и полностью признал вину во вменяемом ему преступлении. Изучив материалы дела, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Под стражу осужденный был взят прямо в зале суда. Однако у него еще имеется возможность обжаловать приговор, поскольку тот пока в законную силу не вступил.

ИА “Орелград”