Поликлиника №2 Орла станет центром медпомощи участникам СВО

13.11.2025 | 12:17 Новости, СВО

Такое поручение дано Департаменту здравоохранения Орловской области.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Решение принял губернатор Андрей Клычков. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Инициатива обеспечит защитникам Отечества качественное медицинское сопровождение, создав все условия для своевременного получения консультаций и лечения.

На данный момент орловские учреждения здравоохранения уже уточнили списки участников СВО и передали данные в поликлинику №2. Поддержку будут оказывать и действующим бойцам, и ветеранам. В этом помогут Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, а также региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Также в депздраве подготовили проект приказа, который будет регулировать предоставление медицинских услуг участникам СВО в нашей области.

