В Орловской области опять произошёл пожар на элеваторе

13.11.2025 | 12:23 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Должанском районе в посёлке Шлях.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Сообщение поступило в службу спасения накануне около 16 часов 30 минут. Горела сушилка устройства.

Тушить пожар пришлось не только профессионалам, но и добровольцам. В итоге копотью оказалось покрыто около 2 квадратных метров.

Причины пожара определят специалисты, сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Напомним, что 9 и 10 ноября подобные ЧП произошли в Ливнах и под Залегощью. В обоих случаях горели сушилки элеваторов.

