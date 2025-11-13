Шесть тысяч орловцев потребовали сохранить им прожиточный минимум

Такое количество жителей региона обратилось к судебным приставам.

Как сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области, за десять месяцев 2025 года в это ведомство поступило более 6 тысяч заявлений от граждан-должников. Последние просили о сохранении им заработной платы и иных доходов на уровне прожиточного минимума. В целом в Орловской области прожиточный минимум сохраняется по 17 тысячам возбужденных исполнительных производств. Просить об этом должны сами граждане, в автоматическом беззаявительном порядке никто им минимум не сохранит.

«Граждане-должники вправе подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства через портал «Госуслуги», – пояснили в пресс-службе УФССП. – Обращаем внимание жителей региона, что минимальная сумма сохраняется только по запросу самого должника. Заполнить заявление можно как на портале «Госуслуги», так и самостоятельно, представив письменное обращение в структурное отделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство».

Однако не все должники могут воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума. Например, такое право не дано должникам по алиментам, должникам по исполнительным производствам о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением. При этом некоторые должники могут сохранить сумму, даже превышающую прожиточный минимум. Например, в случае, если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или люди, находящиеся у него на иждивении.

По данным официальной статистики, в первом полугодии 2025 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения Орловской области составил 115,1 процента к аналогичному периоду 2024 года. Реальное содержание среднедушевых денежных доходов составило 104,3 процента. Для сравнения, по итогам первого полугодия 2024 года показатель составлял 115,5 процента. Среднемесячная заработная плата работников орловских организаций за январь-август 2025 года выросла на 15,4 процента относительно аналогичного периода 2024 года, при этом реальная заработная плата составила 104,9 процента (за январь-август 2024 года – 108,6 процента).

ИА “Орелград”