Шесть кафе Орла повторно попались с сомнительными продуктами

Их названия озвучили в Россельхознадзоре.

Ранее региональное управление ведомства проводило проверку среди заведений общественного питания, которые используют ресурсы по доставке еды. В области выявили целых 65 кафе и ресторанов, которые работали с нарушениями в сфере ветеринарии. А именно — не оформляли электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения, хотя использовали её при приготовлении различных блюд.

В итоге безопасность этой пищи оставалась неподтверждённой. После первой проверки большинство нарушителей исправили данную ситуацию. Однако повторное мероприятие, проведённое на днях, показала, что шесть точек общепита Орла проигнорировали требования:

«Встреча» (Рыночный переулок, 3), ИП Мамедова Н. Б.,

«Сказка Востока» (Авиационная, 14), ООО «Трансфер»,

«Lavka Street Food» (Наугорское шоссе, 82-Б), ИП Куцын А. А.,

«Узбекская пекарня» (Ливенская, 86), ИП Абдуллаев С. Х.,

«Родное село» (Московское шоссе, 117-Б), ИП Убайдуллаев Д. Б.,

«Don» (Металлургов, 34), ИП Сагань Д. В..

По фактам повторных нарушений владельцам заведений вновь направлены предостережения. Также информация передана в Роспотребнадзор и прокуратуру.

ИА «Орелград»