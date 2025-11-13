Шесть кафе Орла повторно попались с сомнительными продуктами

13.11.2025 | 11:25 Закон и порядок, Новости

Их названия озвучили в Россельхознадзоре.

Фото: ИА «Орелград»

Ранее региональное управление ведомства проводило проверку среди заведений общественного питания, которые используют ресурсы по доставке еды. В области выявили целых 65 кафе и ресторанов, которые работали с нарушениями в сфере ветеринарии. А именно — не оформляли электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения, хотя использовали её при приготовлении различных блюд.

В итоге безопасность этой пищи оставалась неподтверждённой. После первой проверки большинство нарушителей исправили данную ситуацию. Однако повторное мероприятие, проведённое на днях, показала, что шесть точек общепита Орла проигнорировали требования:

  • «Встреча» (Рыночный переулок, 3), ИП Мамедова Н. Б.,
  • «Сказка Востока» (Авиационная, 14), ООО «Трансфер»,
  • «Lavka Street Food» (Наугорское шоссе, 82-Б), ИП Куцын А. А.,
  • «Узбекская пекарня» (Ливенская, 86), ИП Абдуллаев С. Х.,
  • «Родное село» (Московское шоссе, 117-Б), ИП Убайдуллаев Д. Б.,
  • «Don» (Металлургов, 34), ИП Сагань Д. В..

По фактам повторных нарушений владельцам заведений вновь направлены предостережения. Также информация передана в Роспотребнадзор и прокуратуру.

ИА «Орелград»


