В Орле 15 детсадов перешли на новую схему питания

13.11.2025 | 12:50 Новости, Образование

В перспективе это же сделают остальные 48.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как сообщают «Вести-Орёл», суть нововведения состоит в том, что дошкольным учреждениям больше не нужно отдельно закупать ингредиенты для каждого из блюд (а значит, готовить соответствующие документы и проводить конкурсы, а также решать вопросы с возможными задержками поставок).

Договор заключается один — со специализированной организацией. При этом речь идёт не о поставках боксов с едой. Блюда готовятся на кухнях учреждений. Дети едят свежее и горячее.

Переход на новую схему питания произошёл с 1 сентября этого года.

Как утверждают в Администрации Орла, к поставщику выдвигают строгие требования. В перспективе новый подход распространят на все дошкольные учреждения города.

Напомним, что в 2023-м году представители орловского бизнеса составили коллективное обращение против запланированной перестройки системы питания бюджетных учреждений. Оно адресовалось губернатору Андрею Клычкову, спикеру областного совета Леониду Музалевскому и региональному бизнес-омбудсмену Евгению Лыкину

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU