В Орле 15 детсадов перешли на новую схему питания

В перспективе это же сделают остальные 48.

Как сообщают «Вести-Орёл», суть нововведения состоит в том, что дошкольным учреждениям больше не нужно отдельно закупать ингредиенты для каждого из блюд (а значит, готовить соответствующие документы и проводить конкурсы, а также решать вопросы с возможными задержками поставок).

Договор заключается один — со специализированной организацией. При этом речь идёт не о поставках боксов с едой. Блюда готовятся на кухнях учреждений. Дети едят свежее и горячее.

Переход на новую схему питания произошёл с 1 сентября этого года.

Как утверждают в Администрации Орла, к поставщику выдвигают строгие требования. В перспективе новый подход распространят на все дошкольные учреждения города.

Напомним, что в 2023-м году представители орловского бизнеса составили коллективное обращение против запланированной перестройки системы питания бюджетных учреждений. Оно адресовалось губернатору Андрею Клычкову, спикеру областного совета Леониду Музалевскому и региональному бизнес-омбудсмену Евгению Лыкину

ИА «Орелград»