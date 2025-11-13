Замглавы орловского депздрава получила реальный срок

Такое решение принял Советский районный суд Орла.

Светлана Жирова должна будет провести в колонии общего режима три года. Также ей запрещено занимать определённые должности в течение двух лет. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

«Вопрос о взыскании с Жировой 46,7 милллионов ущерба передан в гражданское судопроизводство», – пишет издание.

Замглавы департамента здравоохранения Орловской области (начальницу финансово-экономического управления) признали виновной в злоупотреблении служебными полномочиями. Ей вменили 285 УК, часть 3.

Ранее следствие заявило, что чиновница вносила изменения в планы закупок препаратов, лечебного питания и медицинских изделий, но не учитывала реальные потребности. Утверждалось, что таким образом создавалась видимость освоения бюджетных средств. В итоге некоторые покупки оказались невостребованы, а потом и непригодны к использованию (из-за истечения соответствующих сроков). Казна понесла многомиллионный ущерб.

Сама Жирова отрицала вину и просила суд об оправдательном приговоре.

