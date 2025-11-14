Аналитики выяснили, какое поколение хранит больше денег на картах

Данные о средних остатках свободных средств опубликовал ВТБ.

«Анализ поколений» проводился по данным на 13 ноября 2025 года. Средний остаток свободных средств на банковских картах остается стабильным — порядка 52,3 тысячи рублей на одного клиента. Однако динамика по возрастным группам заметно различается.

Остатки на картах за год изменились таким образом:

Зумеры (родившиеся после 2000 года): рост на 26 % — до 15,3 тыс. рублей.

(родившиеся после 2000 года): рост на 26 % — до 15,3 тыс. рублей. Бэби‑бумеры (1944-1967 гг.): прирост на 1 % — до 81,3 тыс. рублей (самая высокая сумма среди всех поколений).

(1944-1967 гг.): прирост на 1 % — до 81,3 тыс. рублей (самая высокая сумма среди всех поколений). Поколение X (1967-1980 гг.): снижение на 4 % — до 52,8 тыс. рублей.

(1967-1980 гг.): снижение на 4 % — до 52,8 тыс. рублей. Миллениалы (1981-2000 гг.): уменьшение на 1,7 % — до 38,4 тыс. рублей.

Один из факторов — программа кешбэка за хранение средств на карте, считают в ВТБ. Бэби‑бумеры сохраняют лидерство по объему свободных средств на картах, а зумеры демонстрируют самый динамичный рост остатков.

ИА “Орелград”