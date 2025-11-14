Устранявшего аварию орловца незаконно наказали

Мужчина сумел отбиться от наказания в судебном порядке.

Прецедентное дело рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Местный житель оспорил в нем законность и обоснованность постановления инспектора Госавтоинспекции ОМВД России по Верховскому району. Как пояснили в пресс-службе суда, ранее на мужчину составили протокол и привлекли его к административной ответственности по статье 12.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Данная статья предусматривает ответственность за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. Она влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц – двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – трехсот тысяч рублей.

В данном случае житель Верховского района был привлечен к административной ответственности за умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. Однако мужчина в своем заявлении в суд указал, что он всего лишь выполнял свои трудовые обязанности, а именно на специализированной технике производил аварийные земляные работы.

«Умысла на загрязнение дорожного полотна либо на создание помех по автодороге у него не было, – добавили в пресс-службе Верховского районного суда. – Кроме того, полагал, что его действия совершены в состоянии крайней необходимости в целях устранения коммунальной аварии и восстановлении надлежащего водоснабжения жителям населенного пункта».

«Правонарушитель», на самом деле помогавший устранить коммунальную аварию, считал, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения. Поэтому он просил суд отменить постановление инспектора ГАИ и прекратить производство по делу. Суд выслушал не только его доводы, но и самого инспектора, составившего протокол, а также свидетеля. В итоге жалоба была удовлетворена, состава административного правонарушения в действиях водителя суд не нашел. Постановление ГАИ было отменено.

ИА «Орелград»