Орловщине спишут 976 миллионов бюджетных кредитов

14.11.2025 | 11:00 Важное, Новости, Экономика

Такое решение приняли в федеральном правительстве.

Мишустин и Клычков. Фото: orel-region.ru / Андрей Сасин

Соответствующий указ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Орловской области спишут около 976,7 миллиона рублей задолженности по бюджетным кредитам. Списание должно произойти до ближайшего 1 января.

Аналогичные меры примут в отношении ещё 14 регионов. В общей сложности им «простят» 27,9 миллиарда рублей.

Комментируя это решение на последнем заседании правительства, Мишустин отметил, что данные регионы активно поддерживали участников СВО (в виде различных выплат и компенсаций самим бойцам, а также членам их семей). «Будем и дальше оказывать помощь российским субъектам в реализации значимых социальных и экономических вопросов, чтобы повышать качество жизни людей по всей России», – указал премьер-министр.

ИА «Орелград»


