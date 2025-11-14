Хронотоп и полифонизм: о пути Бахтина решили рассказать в Орле

«Бунинка» организовала выставку в честь выдающегося мыслителя XX века.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина стартовала и будет работать по 27 ноября выставка литературы «Выдающийся мыслитель XX века». Она приурочена к 130-летию со дня рождения Михаила Бахтина, знаменитого уроженца Орла, выдающегося ученого-литературоведа, философа, культуролога, одного из ведущих советских искусствоведов. Интерес к его творчеству, особенно в последнее время, растет в том числе потому, что само это творчество долгое время замалчивалось. Тем не менее, в Орле труды оценили вовремя, имя Бахтина в городе увековечено.

«Выставка предназначена для преподавателей и студентов лингвистических факультетов и для всех любителей российской словесности, – пояснили в «Бунинке». – О трудном пути к всемирной славе, о людях, окружающих ученого, и, конечно, о его книгах можно узнать, обратившись к изданиям, представленным на выставке – это профильные журналы: «Вопросы литературы», «Вопросы философии», «Вопросы психологии», и, конечно, книги ученого: «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», «Проблемы поэтики Достоевского» и др.».

Михаил Бахтин родился в Орле 5 (17) ноября 1895 года, а умер в Москве в 1975 году. Его труды переведены на многие языки мира. Удивительно, но многие годы он был более известен за рубежом, чем в нашей стране. Бахтин считается теоретиком европейской культуры и искусства, его идеи охватывают философию, литературоведение, культурологию и лингвистику. В Советском Союзе отношение к нему было неоднозначным.

В 1928 году Бахтина арестовали по делу религиозно-философского кружка «Воскресение», осудили на пять лет и должны были отправить в Соловецкий лагерь особого назначения. Однако по состоянию здоровья лагерь ему заменили ссылкой в Кустанай. С 1945 по 1969 годы Бахтин заведовал кафедрой всеобщей литературы в Мордовском государственном педагогическом институте в Саранске, а с октября 1969 года жил в Москве и Подмосковье. Бахтин ввел в литературоведение понятия полифонизм, хронотоп и смеховая культура, отмечают в «Бунинке».

«Новаторские идеи русского философа завоевали популярность не только в России, но и за рубежом, особенно в Японии, Франции и Великобритании, где в 1994 году был открыт Бахтинский центр. Работы Бахтина издают, переводят и изучают во всем мире. Его идеи совершают триумфальное шествие, у него множатся продолжатели и исследователи. Ему посвящают многочисленные конференции и симпозиумы. Чем он изумил ученых других стран? Бахтин, по существу, один из первых открыл путь новой науке о человеческой культуре, ее знаках», – резюмируют в областной библиотеке.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»