Значимость собственных вложений НКО резко повысили

Власти города Орла обновили условия субсидирования общественников.

Администрация города Орла внесла изменения в «Порядок предоставления субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО)». Сам порядок был утвержден в мае 2025 года и содержит критерии оценки заявок на участие в отборе на получение субсидий. В их числе присутствует такой критерий, как «Собственный вклад СО НКО и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития».

В первоначальной редакции документа данный критерий был оценен в 2 процента, но теперь его значимость в общей оценке заявок увеличена до 25 процентов. Для сравнения, значимость критерия «Наличие у СО НКО опыта осуществления деятельности, предполагаемой по проекту» составляет 20 процентов. Чем больше доля собственных средств СО НКО, привлекаемых к реализации конкретного проекта, тем выше шанс получить бюджетную субсидию.

Также городские власти предусмотрели порядок действий на случай, если Управлением Федерального казначейства по Орловской области будут приостановлены операции по расходованию средств на лицевых счетах администрации города Орла. Поправками установлено, что в случае невозможности перечисления субсидии структурным подразделением мэрии с общественниками начнут заключать дополнительные соглашение, чтобы субсидию им могла перечислить та структура мэрии, движение денег по счетам которой не будет приостановлено.

Уполномоченным органом администрации города Орла по организации проведения отбора и взаимодействию с СО НКО является управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Но в случае форс-мажора со счетами эти функции в рамках допсоглашений могут быть переданы управлению социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла.

Напомним, субсидии предоставляются на реализацию социально значимых проектов СО НКО. Размер определяется исходя из сметы планируемых расходов реализации проекта, но не может превышать 100 тысяч рублей для одного получателя. За счет предоставленной субсидии СО НКО вправе осуществлять целевые расходы на свое содержание и ведение уставной деятельности в рамках реализуемого проекта.

Так, до 25 процентов субсидии можно тратить на оплату труда. Также разрешено оплачивать за счет субсидии командировочные расходы в пределах Орловской области, офисные расходы, включая расходы на аренду помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, канцтовары и расходные материалы. Допускаются расходы на приобретение оргтехники, но не более 30 процентов от суммы субсидии.

Бюджетные средства запрещается тратить на приобретение недвижимости, строительство зданий, капитальный ремонт помещений, на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров, которые являются предметами роскоши, на организацию торжественных приемов, банкетов, на покупку автомобилей, на финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований.

