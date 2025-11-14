На Орловщине ситуацию с наркоманией оценили как напряженную

Проблема наркомании является не только актуальной и злободневной, но и одной из самых опасных.

Как уже рассказывал «Орелград», мэрия Орла утвердила программу профилактики незаконного потребления наркотических средств. Ее действие рассчитано по 2030 год включительно. В паспорте программы утверждается, что наркомания в наше время достигла масштабов эпидемии. Поэтому немаловажное значение приобретает профилактика. Последняя «подразумевает совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера».

Текущую наркоситуацию в городе Орле и в целом в Орловской области авторы документа, основываясь на данных медицинского наблюдения, охарактеризовали как напряженную, но в целом стабильную. Статистика говорит о том, что в Орловской области более благополучная обстановка по уровню распространенности наркомании, чем в ЦФО и в целом по стране. А в течение трех последних лет отмечается незначительное снижение числа зарегистрированных больных наркоманией.

По данным Орловского наркологического диспансера, по состоянию на 1 сентября 2025 года под диспансерным наблюдением врачей-наркологов региона в связи с употреблением наркотиков состояли 1099 человек, в том числе 144 женщины и четыре подростка. При этом несовершеннолетние, состоящие под наблюдением, употребляют наркотические средства из группы психостимуляторов, или так называемые «соли». Наибольшее количество зарегистрированных наркопотребителей проживают в Орле – 628 человек, или 57,1 процента от всех находящихся под диспансерным наблюдением.

В Орловском муниципальном округе таковых 112 человек, во Мценске – 70 человек, в Ливнах – 40 человек, в Урицком районе – 39 человек. В остальных районах Орловской области зарегистрированы единичные случаи. В 2025 году в отделениях Орловского наркологического диспансера прошли лечение 2337 наркологических больных. Впрочем, из них большую часть составили пациенты с диагнозом «алкоголизм». А количество пролеченных наркопотребителей оценивается в 173 человека. Причем 17 больных наркоманией успешно завершили свои реабилитационные программы.

