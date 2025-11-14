КСП изучила, как чиновники собирают и списывают долги

Анализ деятельности органов исполнительной власти провели аудиторы.

Региональная Контрольно-счетная палата провела анализ деятельности органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области по администрированию дебиторской задолженности по неналоговым доходам областного бюджета. Речь идет о структурных подразделениях администрации региона. В рамках экспертно-аналитического мероприятия аудиторы оценили полноту и достаточность нормативно-правового регулирования управления дебиторской задолженностью, а также результаты управления дебиторской задолженностью по неналоговым доходам бюджета за 2023-2024 годы.

«По итогам мероприятия установлено, что в анализируемом периоде проведена работа по совершенствованию региональной правовой базы в целях повышения эффективности управления дебиторской задолженностью в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, – сообщает КСП. – Всеми главными администраторами неналоговых доходов бюджета (ГАДБ) разработаны и утверждены регламенты реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним».

Аудиторы обращают внимание на то, что в целом указанные регламенты отвечают федеральным нормам. Однако в большинстве из них содержатся «общие формулировки, затрудняющие понимание порядка действий должностных лиц при реализации процедур по взысканию дебиторской задолженности по доходам». Также все профильные департаменты и управления областного правительства утвердили свои собственные порядки принятия решений о признании задолженности безнадежной к взысканию в областной бюджет.

«Вместе с тем порядки 20 ГАДБ не учитывают изменения, внесенные в общие требования постановлением правительства РФ от 10.10.2024 № 1360, – к такому выводу пришли аудиторы. – В ходе мероприятия выявлено отсутствие в ГАДБ порядков осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета, что снижает качество исполнения бюджетных полномочий, в том числе по управлению дебиторской задолженностью».

Что касается других недостатков, то, по мнению КСП, мониторинг качества финансового менеджмента не отражает в полной мере реальной картины по работе с дебиторской задолженностью. Как следует из отчета, максимальный бал присваивается при снижении просроченной дебиторской задолженности за отчетный период, в том числе в результате выбытия сомнительной задолженности с балансового учета.

«По результатам экспертно-аналитического мероприятия департаменту финансов Орловской области, главным администраторам неналоговых доходов областного бюджета предложено доработать правовые акты, регламентирующие организацию работы по управлению дебиторской задолженностью, в целях устранения выявленных недостатков», – резюмирует КСП.

ИА «Орелград»