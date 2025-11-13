В каждом муниципалитете создадут комиссии по оценке повреждений от БПЛА

13.11.2025 | 17:46 Новости, СВО

Такое поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Фото: портал Орловской области

“Поручил создать в каждом районе и городе области постоянно действующие комиссии по оценке и компенсации повреждений. Вместе с правоохранительными органами и службой МЧС держим на контроле каждое происшествие, оказываем поддержку каждому пострадавшему”, – написал он в своих официальных соцсетях.

Губернатор рассказал, что прямо сейчас такие комиссии работают в Орловском муниципальном округе и Хотынецком районе, которые пострадали после атаки вражеских БПЛА сегодня ночью. Над регионом сбили 6 дронов. Из-за падения обломков в микрорайоне “Болховский” (деревня Жилина) получили повреждения жилые многоквартирные и частные дома, а также личный автотранспорт. Под Хотынцом выбило стёкла в одном частном доме, также пострадали гаражи и хозпостройки.

Также Андрей Клычков указал, что БПЛА были уничтожены ещё в нескольких муниципальных образованиях, однако там обошлось “без значимых повреждений”.

