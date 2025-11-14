Пять орловских проектов получат президентские гранты

Они стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Сразу пять проектов от Орловской области стали победителями 15-го конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом сообщает проектный офис ПФКИ. Итоги 15 «волны» грантового конкурса подвел координационный комитет. В число победителей вошли проекты: «Мастерская – музей керамики «Орловские бирюльки» (заявитель – Мария Коленкина), «ФОТОЛАБ Истории»(заявитель – Орловское краеведческое общество), «Орловское купечество. В Бога богатеющие» – возрождаем славные купеческие традиции служения посредством документального кино». (заявитель – Фонд «Духовность и культура провинции»).

Кроме того, в список победителей вошли проекты «КАНАТНИКОВ» (заявитель – Альберт Мухамеджанов) и «Орловский спис. Культурный код через века» (заявитель – Центр креативных индустрий ОГИК). «Напомним, продолжается новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, заявки на участие в нем принимаются до 2 декабря», добавили в проектном офисе ПФКИ.

Фонд был создан 17 мая 2021 года указом президента Владимира . Путина для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. По итогам прошедших 15 конкурсов было подано более 105 тысяч заявок из разных регионов. Грантовую поддержку за это время получили 11 027 проектов. А общая сумма грантов для победителей составила 45,5 миллиарда рублей.

Тем временем Президентский фонд культурных инициатив объявил набор участников на первую акселерационную программу 2026 года. Подать заявку на обучение могут представители проектов-участников грантовых конкурсов ПФКИ, не получивших поддержку на предыдущих конкурсах и ранее не участвовавших в акселерационных программах ПФКИ. Обучение пройдет в онлайн-формате с января по март будущего года.

Программа акселератора включает в себя: лекции по социокультурному проектированию; практические занятия с экспертами Фонда; интерактивное тестирование для проверки знаний по каждому модулю обучения; итоговая презентация проектов; доступ к чату со специалистами Фонда. В ПФКИ отмечают, что пройти обучение желает очень большое количество россиян. Поэтому отбор участников проводится на конкурсной основе. Подать заявку можно по типовой форме на сайте ПФКИ. Кроме того, надо описать свою проектную идею и прикрепить мотивационное письмо с ответом на вопрос: «Почему именно ваш проект должен стать участником акселератора?». Заявки принимаются до 08:00 12 января. Подать заявку может только один представитель от проекта.

Возрастное ограничение: 18+

