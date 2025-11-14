Под Орлом пройдет благотворительная новогодняя акция

Ее организует администрация Орловского муниципального округа.

Администрация Орловской муниципального округа распорядилась о проведении благотворительной акции «Новогодний подарок». Как следует из текста соответствующего постановления, акция проводится при содействии некоммерческой организации благотворительного фонда «БЛАГО ДАРИ». Ее целью является исполнение новогодних желаний детей-инвалидов, детей из семей мобилизованных граждан, детей участников специальной военной операции, а также детей, проживающих в пункте временного размещения граждан.

Торжественное открытие акции назначено на 21 ноября. Мероприятие пройдет в 11 часов утра в большом зале администрации Орловского муниципального округа. Ее организатором выступит окружной отдел культуры и туризма. Продлится акций по 15 января 2026 года. Принять в ней участие вправе все жители Орловского муниципального округа. Отдельное приглашение организаторы адресовали депутатам всех уровней, работникам окружной администрации, индивидуальным предпринимателям, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, руководителям федеральных структур.

Все пожертвования, собранные в рамках проведения акции, по распоряжению администрации округа будут переданы организации «БЛАГО ДАРИ». Для сбора средств будет создана специальная счетная комиссия. Из постановления властей также следует, что акция организована в целях стимулирования развития благотворительности и осуществления новогодних желаний социально незащищенных граждан.

Ранее в Орле стартовала акция «Коробка храбрости», в рамках которой проводится сбор игрушек, конструкторов, книг и развивающих игр для юных пациентов орловских больниц. Ее организатором является совет сторонников «Единой России», члены которого уже 2 декабря передадут в медицинские учреждения Орловской области все собранные подарки. Серьезный вклад в поддержку детей уже внесли сотрудники Орловского отделения Социального Фонда РФ, сообщили в региональном отделении «Единой России». Вместе с активистами Центров общения старшего поколения они уже собрали свыше 800 подарков.

«Призываю всех жителей Орловской области оказать поддержку ребятам, проходящим длительное лечение в больницах. Это помогает им переносить сложные и неприятные процедуры, поднимает настроение и положительно влияет на выздоровление», – сказала председатель совета сторонников «Единой России» в Орловской области Елена Цыганкова. Согласно санитарным требованиям принимаются только новые игрушки в упаковке.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»