Орловца заподозрили в угоне годичной давности из-за ДНК

14.11.2025 | 17:30 Криминал, Новости, Транспорт

Подозреваемому 40 лет.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Летом этого года мужчину задержали по подозрению в угоне автомобиля. По текущей версии, он взял у знакомой ключи от её «Мазды» (без ведома самой женщины), угнал иномарку, но налетел на препятствие и повредил автомобиль.

Спустя некоторое время полицейским удалось установить, что данный гражданин причастен к ещё одному подобному преступлению. Оно произошло около года назад.

Тогда в Орловском муниципальном округе угнали «ВАЗ-2110». Через некоторое время машину нашли в одном из населённых пунктов.

После этого полицейские изъяли оплётку рулевого колеса данного автомобиля и отправили на экспертизу. Она показала наличие ДНК двух человек — настоящего владельца и неизвестного лица.

После случая с «Маздой» сотрудники Экспертно-криминалистического центра орловского УМВД, проверив генетический профиль задержанного, выяснили, что он совпадает с данными неизвестного гражданина, которые фигурировали в эпизоде с «ВАЗом». Для анализа использовалась Федеральная база данных геномной информации.

В итоге орловец стал фигурантом ещё одного дела. Сейчас он находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


