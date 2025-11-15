В орловском «Трактире» нашли никотиновую просрочку

Владелец торговой точки уже привлечен к административной ответственности.

Административное дело было открыто после того, как в августе 2025 года внеплановый инспекционный визит провели сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора. Они посетили магазин под названием «Трактир», принадлежащий местному индивидуальному предприниматели и расположенный на территории Мценского района. В ходе визита были выявлены нарушения обязательных требований, предусмотренных Законом «О защите прав потребителей» и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Как следует из материалов дела, нарушения выразились в реализации никотинсодержащей продукции с истекшими сроками годности. В частности, в продаже находились одноразовые электронные системы доставки никотина (ЭСДН), изготовленные в Китае в 2023 год. Согласно маркировке производителя, срок годности данного товара составляет 24 месяца. Он истек еще в январе 2025 года, но в августе 2025 года товар все еще можно было купить в магазине. Всего проверяющие выявили в реализации 35 единиц просроченных электронных систем доставки никотина, на общую сумму 23 500 рублей.

Согласно терминам и определениям ГОСТ Р 58109-2018 «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия»: электронная система доставки никотина – это электронное устройство, используемое для преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль, который вдыхается потребителем. Согласно маркировке в состав жидкости электронной системы доставки никотина входят растительный глицерин, пищевой пропиленгликоль, никотин и ароматизаторы.

При проведении внепланового визита в том же магазине в реализации была выявлена табачная продукция, а именно сигареты, произведенные в Беларуси и продававшиеся без документов, подтверждающих их качество и безопасность. В частности, в протоколе проверяющие указали на отсутствие деклараций о соответствии товаров обязательным требованиям. Всего с нарушениями продавалось 88 пачек белорусских сигарет, общая стоимость которых составляла 5280 рублей.

Вся перечисленная продукция была арестована, а административные материалы Роспотребнадзор передал в арбитражный суд для рассмотрения. Арбитраж счел вину владельца магазина доказанной и постановил привлечь его к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Арестованные товары у бизнесмена конфискованы.

ИА «Орелград»