Жителей Орла заманивают в фальшивый телеграм-канал мэрии

14.11.2025 | 17:13 Криминал, Новости

Настоящая администрация города не имеет к этим соцсетям отношения.

Фото: Администрация Орла

Об этом предупредили в пресс-службе мэрии областного центра.

Как рассказали представители городской администрации, на подъездах домов расклеивают объявления с приглашениями в якобы «домовые» телеграм-каналы. Чтобы попасть туда, требуется отсканировать QR-код.

Однако в итоге гражданин попадает в телеграм-канал другой направленности. Он позиционирует себя как «Городская Администрация» и действует от имени мэрии Орла. Чтобы подписаться на эту соцсеть, нужно пройти «проверку администратора».

«Публикуемая там информация не соответствует действительности и, предположительно, служит лишь для накрутки подписчиков в другие ресурсы», – указали в настоящей мэрии. Также в пресс-службе призвали орловцев не переходить по сомнительным ссылкам.

У мэрии Орла есть настоящий канал в «Телеграме», а также сообщества «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Также официальные аккаунты в «Телеграме» и во «Вконтакте» имеются у мэра Юрия Парахина.

