Орловца заподозрили в выращивании конопли в квартире

У него изъяли около четверти килограмма наркотиков.

Известно, что мужчине 39 лет. Он проживает в Заводском районе Орла.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозреваемого задержали именно в момент, когда он нёс с собой сорванные растения — предположительно, содержавшие наркотики или психотропы.

В квартире орловца нашли живую коноплю в горшках, а также сорванную и измельчённую. В общей сложности, в пересчёте на сухой вес общая масса изъятого составила 225 граммов — значительный размер.

Дело возбудили по 2 части антинаркотической 228 статьи. Подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»