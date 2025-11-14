Орловца заподозрили в выращивании конопли в квартире

14.11.2025 | 17:01 Криминал, Новости

У него изъяли около четверти килограмма наркотиков.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Известно, что мужчине 39 лет. Он проживает в Заводском районе Орла.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозреваемого задержали именно в момент, когда он нёс с собой сорванные растения — предположительно, содержавшие наркотики или психотропы.

В квартире орловца нашли живую коноплю в горшках, а также сорванную и измельчённую. В общей сложности, в пересчёте на сухой вес общая масса изъятого составила 225 граммов — значительный размер.

Дело возбудили по 2 части антинаркотической 228 статьи. Подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU