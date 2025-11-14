Синоптики пообещали орловцам снег

Резкое похолодание ожидается уже завтра.

Об этом предупредили в Управлении МЧС по нашей области, ссылаясь на данные Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

15 ноября на территории нашего региона будет от + 2 до + 7 градусов ночью и от + 5 до + 10 градусов днём. В дневное время ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью дождь тоже пройдёт, но в щадящем режиме и без дополнительных осадков.

Ветер будет дуть с юго-запада, меняясь на северный в светлое время суток. Скорость составит от 8 до 13 метров секунду (с отдельными порывами до 16 метров).

МЧС просит орловцев оставаться осторожными и бдительными. В том числе это касается водителей транспортных средств.

ИА «Орелград»