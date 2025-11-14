Орловчанка устроила магазин в квартире

Там торговали мясом и полуфабрикатами без небходимых документов.

Информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В ведомство поступила жалоба на ИП Петрову Т. Е.. Проверка установила, что орловчанка разместила продовольственный магазин в квартире, расположенной на третьем этаже жилого дома. Здание находится в Орловском муниципальном округе в селе Моховица.

Женщина делала анонсы и принимала заказы через интернет, в определённой группе в одном из мессенджеров.

Ведомство установило, что ИП зарегистрирована в системе «Цербер», которая контролирует работу субъектов и площадок, попадающих под ветеринарный надзор. Однако данная торговая точка в соответствующем реестре не значилась. Документы на продукцию животного происхождения не оформлялись.

По итогам проверки ИП объявили предостережение. Также материалы передали в территориальные подразделения Роспотребнадзора, налоговой службы и полиции.

ИА «Орелград»