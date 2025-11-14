Сняты временные запреты на экспорт из Орловщины в Белоруссию

Они касались некоторой продукции животного происхождения.
Запреты вводились в связи с африканской чумой свиней. Однако новые случаи АЧС не регистрировались в Орловской области уже более 36 месяцев.
В связи с этим теперь из нашего региона в дружественную республику снова можно вывозить живых свиней, зоопарковые и цирковые виды животных, восприимчивых к АЧС, свинину и продукты её переработки, соответствующее сырьё и другие виды продукции, попадавшие под запрет.
Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
