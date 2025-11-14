Сняты временные запреты на экспорт из Орловщины в Белоруссию

14.11.2025 | 13:01 Новости, Экономика

Они касались некоторой продукции животного происхождения.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Запреты вводились в связи с африканской чумой свиней. Однако новые случаи АЧС не регистрировались в Орловской области уже более 36 месяцев.

В связи с этим теперь из нашего региона в дружественную республику снова можно вывозить живых свиней, зоопарковые и цирковые виды животных, восприимчивых к АЧС, свинину и продукты её переработки, соответствующее сырьё и другие виды продукции, попадавшие под запрет.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU