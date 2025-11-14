Сегодня и завтра в Орле будут отмечать юбилей Русанова

15 ноября исполнится 150 лет со дня рождения знаменитого исследователя Арктики.

Час назад в Орловском государственном институте культуры (на улице Лескова, 15) стартовала Всероссийская конференция под названием «Сохранение и популяризация научного наследия В. А. Русанова» (возрастное ограничение 16+).

Также ряд мероприятий пройдёт сегодня вечером. В 16 часов в школе №51 (на улице Полковника Старинова, 2) откроют парту Русского географического общества (12+). В 17 часов в Орловском краеведческом музее (на улице Гостиной, 2) откроется выставка, посвящённая жизни и деятельности нашего знаменитого земляка (12+). Экспозицию составят работы профессиональных и начинающих художников.

Завтра в 10 часов к бюсту Русанова (в переулке Воскресенском, 3) возложат цветы (6+).

В 11:00 часов в доме-музее юбиляра (на улице Русанова, 43) откроется выставка «В поисках неизведанных земель», подготовленная Российским государственным музеем Арктики и Антарктики (12+). Здесь же будет представлена экспозиция Русского географического общества (12+). Для желающих проведут экскурсии. Здесь же состоится торжественное гашение почтового штемпеля, выпущенного в честь юбилея (12+).

