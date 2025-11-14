Суд объяснил, за что именно замглавы депздрава получила срок

Официальный релиз опубликовал Советский районный суд Орла.

Как уже рассказывал «Орелград», теперь уже бывшая заместитель главы департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова получила наказание в виде 3 лет реального лишения свободы, которые она должна отбыть в исправительной колонии общего режима. Суд также на два с половиной года лишил ее права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Подсудимая была взята под стражу после оглашения приговора прямо в зале суда Советского района города Орла, который рассматривал данное дело. Жирова будет содержаться под стражей, но она вправе обжаловать обвинительный приговор в апелляционном порядке, так как тот еще не вступил в законную силу. Некоторые детали процесса раскрыла пресс-служба суда. Жирова, которая занимала также пост начальника финансово-экономического управления департамента здравоохранения, признана виновной по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ.

Ее осудили за «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства». В число полномочий Жировой входила закупка лекарств. И она лично отвечала за правильное, экономное и результативное расходование денежных и материальных средств в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями и их целевым назначением.

Суд установил, что чиновница совершила преступление, действуя из личной заинтересованности. Интерес ее заключался в «стремлении освоить в полном объеме денежные средства, выделенные из федерального бюджета, а также из бюджета Орловской области для обеспечения лекарственными препаратами жителей, перенесших острую сердечную патологию, в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»».

Кроме того, она стремилась как можно полнее освоить средства, выделяемые из бюджета для бесплатного лекарственного обеспечения федеральных и региональных льготников, а также граждан, страдающих офранными, то есть редкими заболеваниями. Целью чиновницы, как посчитали следствие и суд, являлось «достижение высоких показателей по службе, обеспечение к себе расположения вышестоящего руководства». Ею двигало желание приукрасить действительное положение дел в части реализации федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Напомним, первыми нарушения при реализации данной программы вскрыли аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области. Они даже выступали в облсовете народных депутатов и били тревогу. Особенно их поразило то, что лекарства закупались в завышенном объеме, из-за чего их затем приходилось списывать в связи с истечением срока годности. Получается, что бюджетные деньги улетали в трубу. Подозрения аудиторов подтвердились в ходе следствия и судебного процесса.

По мнению суда, чиновница, не желая в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ возвращать в федеральный бюджет сэкономленные депздравом деньги, осуществила закупку лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий в количестве, значительно превышающем реальную потребность в них жителей Орловской области.

В суде было подтверждено, что указанные действия повлекли за собой «невостребованность части закупленных лекарственных препаратов и, как следствие, истечение их сроков годности, что повлекло причинение ущерба бюджету Российской Федерации на сумму 25,142 миллиона рублей, бюджету Орловской области – на сумму 21,627 миллиона рублей, а всего на сумму 46,77 миллиона рублей».

