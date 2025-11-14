У орловчанки истребовали две тысячи квадратных метров земли

Она находилась в зоне береговой полосы ручья.

Нарушение выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Известно, что ручей находится в Орловском муниципальном округе в районе населённого пункта Бойцовского. Земельный участок относится к посёлку Хвощевскому. В зону береговой полосы попала только его часть.

Также проверка установила, что владелица участка оградила его, причём забор был установлен уже не на частной территории, а на землях общего пользования.

В итоге прокуратура направила иск в Орловский районный суд. Ведомство потребовало истребовать часть земли, попавшей в зону береговой полосы, в государственную собственность, а также демонтировать забор.

Суд удовлетворил иск. Решение вступило в силу. Его исполнение также находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»