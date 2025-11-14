В Орле число рекламных экранов могут сократить до 30

В данной сфере планируется ввести ряд ограничений.

Предварительно их обсудили и утвердили на заседании комитета горсовета по ЖКХ.

Изменения планируется внести в решение городского совета «О правилах благоустройства и санитарного содержания территорий». Однако финальная точка в данном вопросе будет поставлена на ближайшей сессии, которая состоится 21 ноября.

Так, общее число светодиодных экранов, предназначенных для трансляции рекламы, планируется сократить до 30. Также будут скорректированы сами места их расположения. Дистанция между экранами и окнами жилых домов должна составлять 45 метров, между экранами и деревьями — 15 метров.

Вводятся и минимальные расстояния между самими рекламными конструкциями. Кроме того, их нельзя будет размещать на улицах длиной менее одного километра.

«Также введены ограничения по времени работы экранов: с 6:00 до 23:00, а владельцы конструкций обязаны соблюдать максимальную яркость в тёмное время суток», – рассказали в пресс-службе горсовета.

