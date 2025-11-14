В Орле число рекламных экранов могут сократить до 30

14.11.2025 | 11:25 Новости, Общество

В данной сфере планируется ввести ряд ограничений.

Фото: ИА “Орелград”

Предварительно их обсудили и утвердили на заседании комитета горсовета по ЖКХ.

Изменения планируется внести в решение городского совета «О правилах благоустройства и санитарного содержания территорий». Однако финальная точка в данном вопросе будет поставлена на ближайшей сессии, которая состоится 21 ноября.

Число светодиодных экранов для рекламы в Орле будет ограничено. Планируется, что в областном центре допустят установку не более 30 таких электронных баннеров. Об изменениях в этой сфере говорили 13 ноября на заседании городского комитета по ЖКХ.

Так, общее число светодиодных экранов, предназначенных для трансляции рекламы, планируется сократить до 30. Также будут скорректированы сами места их расположения. Дистанция между экранами и окнами жилых домов должна составлять 45 метров, между экранами и деревьями — 15 метров.

Вводятся и минимальные расстояния между самими рекламными конструкциями. Кроме того, их нельзя будет размещать на улицах длиной менее одного километра.

«Также введены ограничения по времени работы экранов: с 6:00 до 23:00, а владельцы конструкций обязаны соблюдать максимальную яркость в тёмное время суток», – рассказали в пресс-службе горсовета.

Ранее сообщалось, что горсовет может утвердить подорожание проезда в общественном транспорте, а также льготного и дачного проездных.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU