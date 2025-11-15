Орловец отсудил у налоговиков деньги умершей матери

Добровольно возвращать излишне уплаченные налоги ведомство отказалось.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел не совсем обычный иск местного жителя, поданный к региональному Управлению ФНС России. Как пояснили в пресс-службе суда, истец просил о возврате излишне уплаченных налоговых платежей, причем фактически своих собственных. Мужчина указал, что унаследовал имущество своей матери, умершей в ноябре 2024 года. Он получил свидетельство о праве на наследство, в состав которого были включены денежные средства, формирующих положительное сальдо Единого налогового счета умершей – в сумме 30 315 рублей 87 копеек.

То есть, у умершей женщины на ЕНС осталась указанная сумма, из которой в будущем должны были оплачиваться ее налоги. Сын умершей подал налоговикам заявление, попросив вернуть ему, как наследнику, фактическую переплату по налогам матери. Но получил отказ: ему объяснили, что возврат таких средств не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. И тогда наследник обратился с аналогичной просьбой в суд.

«Представитель УФНС России по Орловской области в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что они незаконны и необоснованны, – следует из информации пресс-службы Хотынецкого районного суда. – Рассматривая данный спор, суд установил, что поступившая в бюджет от наследодателя денежная сумма не является законно установленным налогом, а действующее законодательство не содержит норм, запрещающих правопреемство в налоговых правоотношениях и не исключает такой возможности».

В итоге суд пришел к выводу, что отсутствие установленного Налоговым кодексом РФ порядка обращения наследников в налоговый орган с заявлением о возврате уплаченных сумм не является основанием для отказа о возврате денежных средств, не подлежащих зачислению в бюджет. На основании этого иск был полностью удовлетворен, налоговиков обязали возвратить наследнику 30 315 рублей 87 копеек. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА “Орелград”