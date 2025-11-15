В Орле в доме после капремонта разрушились порог и козырек

Восстановить их оказалось возможным только по суду.

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» предъявила иск обществу с ограниченной ответственностью «Альпспецгильдия» из Москвы об исполнении гарантийных обязательств по договору о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Дело рассматривал арбитражный суд Орловской области.

Из материалов следует, что НО «РФКР» и «Альпспецгильдия» летом 2021 года заключили контракт на капитальный ремонт общего имущества нескольких многоквартирных домов, расположенных на территории города Орла. В рамках исполнения контракта работы по капитальному ремонту фасада дома № 20 по улице Комсомольской были выполнены и приняты по акту приема-передачи в мае 2022 года. Договором определено, что гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные не только подрядчиком, но и субподрядчиками.

Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного дома был установлен на 60 месяцев со дня подписания акта приемки результатов. Подрядчик обязан устранять допущенные недостатки и дефекты за свой счет, в согласованные с заказчиком сроки. Однако в данном случае до окончания гарантийного срока в доме №20 по улице Комсомольской были выявлены дефекты, которые подрядчик устранять не стал. Спор первоначально рассматривал Заводской районный суд города Орла. Решением от 27 февраля 2025 года было зафиксировано наличие недостатков выполненных подрядчиком работ по капитальному ремонту.

Обязанность по ремонту отремонтированного дома суд тогда возложил на регоператора капремонта. Спор дошел до областного суда, который в апелляции поддержал решение суда первой инстанции. После этого региональным оператором в адрес ООО «Альпспецгильдия» была направлена претензия об устранении указанных недостатков, причем – незамедлительно. Ответчик на претензию не ответил, недостатки не устранил, что вынудило регоператора обратиться в арбитражный суд.

Иск был удовлетворен. Столичного подрядчика суд обязал в течение 30 дней с даты вступления решения в законную силу устранить за счет собственных средств строительные недостатки, а именно: восстановить разрушившийся козырек над входной дверью и разрушившийся порог перед входной дверью подъезда № 2 указанного дома.

