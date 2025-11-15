В Орловской области всех научат плавать

15.11.2025 | 11:07 Новости, Спорт

Областные власти обновили региональную программу.

Фото: vk.com/oreladm

Правительство Орловской области актуализировало и утвердило в обновленной редакции подпрограммы и основные мероприятия подпрограмм региональной программы Орловской области «Плавание для всех». Ее действие рассчитано по 2030 год включительно. Региональная программа «Плавание для всех» предусматривает ряд направлений, в том числе оказание поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва в 2025-2030 годах.

В частности, на департамент физической культуры и спорта возложено проведение конкурса на предоставление грантов указанным некоммерческим организациям. Подпрограмма «Плавание для обучающихся в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» предусматривает обучение детей и подростков навыкам плавания.

В план включено проведение физкультурных и образовательных мероприятий, подтверждающих «овладение обучающимися навыками плавания и мотивирующие к продолжению занятия плаванием». Для применения в образовательных программах рекомендовано использование 36-часового курса обучения плаванию. Причем такой курс рекомендован и для вузов. Программой предусмотрено строительство бассейнов в Орле и Болхове.

Интересно, что целью программы также является увеличение численности населения трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста, малообеспеченных категорий граждан и лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, систематически занимающихся плаванием. Для этого в регионе вводится механизм мер социальной поддержки, в том числе предоставление льгот на занятия плаванием перечисленным выше категориям орловцев.

