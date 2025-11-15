Орловская промышленность не смогла выйти на прошлогодний уровень

Региональный индекс промышленного производства по-прежнему минусует.

Индекс промышленного производства в Орловской области за январь-сентябрь 2025 года составил 95,9 процента, в том числе в сфере обрабатывающих производств – 96,8 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства при этом в действующих ценах сложился в сумме 208,6 миллиарда рублей, или 102 процента к уровню января-сентября 2024 года. В сфере обрабатывающих производств данный показатель составил 190,4 миллиарда рублей, или 102,4 процента.

Такие данные содержатся в очередном статистическом сборнике, обнародованном областным правительством. Индекс промышленного производства в регионе остается отрицательным на протяжении практически всего текущего года. При этом областные власти не теряют надежды на то, что к концу года ситуацию удастся выправить, а показатели перейдут в положительную зону. Тем более что промышленный комплекс Орловской области имеет наибольшую степень влияния на общее состояние региональной экономики.

Напомним, что члены правительства региона недавно представили в облсовете народных депутатов прогноз развития региона. В числе прочего они говорили о том, что индекс промышленного производства, по предварительной оценке, по итогам 2025 года составит 100,1 процента, а объем отгруженных товаров собственного производства достигнет отметки в 316,3 миллиарда рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличится на 6,3 процента.

Наиболее значительный рост ожидается в металлургическом производстве (индекс производства, согласно прогнозу, составит 115,5 процента), производстве мебели (110 процентов), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (108,5 процента), текстильных изделий (105 процентов) и других отраслях. Однако пока ИПП по-прежнему минусует.

Что касается других сфер экономики, то в агропромышленной сфере, по предварительным данным, в январе-сентябре 2025 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 120,2 миллиарда рублей, или 106 процентов в действующих ценах и 93,8 процента в сопоставимой оценке к январю-сентябрю 2024 года. Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-сентябрь 2025 года составил 32,086 миллиарда рублей, или 137,6 процента в действующих ценах и 124,2 процента в сопоставимых ценах к январю-сентябрю 2024 года. Жилья в регионе за отчетный период времени было введено 273,6 тысячи квадратных метров, или на 6,9 процента меньше, чем годом ранее.

