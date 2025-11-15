Режим жёсткой экономии введут в Болховском районе

Муниципальные власти определились с приоритетами бюджетной политики.

Администрация Болховского района утвердила основные направления бюджетной политики на 2026-2028 годы. Документ определяет основные ориентиры и стратегические цели развития Болховского района на трехлетний период. Из него следует, что «снижение темпов роста социально-экономического развития на всей территории страны, и в частности Орловской области и Болховском районе, привело к тому, что бюджетная политика осуществляется в рамках объективно обусловленных ограничений».

В связи с этим базовой является задача ограничить темпы роста бюджетных расходов, в том числе на содержание органов муниципальной власти. Еще одна важная задача – выйти на бездефицитный бюджет муниципального района в среднесрочной перспективе. Меры по развитию социальной сферы не должны сводиться к механическому наращиванию расходов, сказано в документе. Необходимо внедрение новых механизмов оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, повышение их доступности и качества. Одним из приоритетов местные власти назвали обеспечение режима экономного и рационального использования средств муниципального бюджета.

«В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств с доходными возможностями бюджета Болховского района следует отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат, – говорится в стратегии. – При этом режим жесткой экономии бюджетных средств следует обеспечить не только за счет прямого сокращения непервоочередных и неприоритетных расходов, но и за счет повышения эффективности использования средств районного бюджета. В связи с этим необходимо в кратчайший срок провести инвентаризацию расходных обязательств, пересмотрев сроки их реализации и объемы финансового обеспечения, а также отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер».

Как уже рассказывал «Орелград», ранее администрация города Болхова отчиталась об исполнении бюджета за 9 месяцев 2025 года. Из отчета следует, что по доходам он был исполнен всего на 27,6 процента. При плане 88,495 миллиона рублей в казну фактически поступило только 24,399 миллиона. Собственные доходы бюджета города запланированы в сумме 31,246 миллиона рублей, поступило 21,865 миллиона, или 70 процентов от плана года. Общая сумма расходов бюджета города Болхова составила 47,369 миллиона рублей, или 48,3 процента от годового плана. Расходы на функционирование городской администрации составили 12,806 миллиона рублей, или 76,8 процента от плана года.

ИА «Орелград»