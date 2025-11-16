Орловца сурово наказали за контрафактную пилку

Ему придется выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав.

Дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подало общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПб» из Санкт-Петербурга, в роли ответчика выступил индивидуальный предприниматель из города Орла. Истец просил о взыскании крупной денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Ответчик исковые требования не признал. Он считал сумму заявленной компенсации завышенной. Предприниматель пояснил суду, что «продал в розницу малоценный товар хозяйственного назначения, и тем самым причинил правообладателю незначительный ущерб».

Как установил суд, ООО «Зингер СПб» является обладателем исключительных прав на товарный знак в виде словесного обозначения «ZINGER». Этот факт подтверждается свидетельством, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков. Срок действия исключительного права в настоящий момент продлен до 2030 года. В обоснование заявленных требований истец указал, что еще в апреле 2022 года его представитель зашел в магазин ответчика, расположенный в Орле.

И приобрел там «товар, обладающий техническими признаками контрафактности», а именно пилку, украшенную надписью с названием всемирно известного бренда. Факт реализации указанного товара в суде был подтвержден чеком и другими доказательствами. Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав на средства индивидуализации, ООО «Зингер СПб» обратилось в арбитражный суд с иском.

Суд посчитал, что срок исковой давности еще не пропущен, и принял иск к рассмотрению. В своем решении арбитраж указал, что правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Он также может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование своего бренда. Но при этом отсутствие запрета не считается согласием или разрешением.

В данном случае разрешения на торговлю брендовыми пилками орловскому предпринимателю правообладатель не давал. Поэтому иск был удовлетворен. Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПб» 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, расходы на приобретение самой спорной пилки, почтовые расходы, стоимость фиксации правонарушения, а также 10 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»