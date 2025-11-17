21 орловскую школу отметили знаком качества

Новый вид отличия введён Рособрнадзором.

Об этом объявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Знаки качества будут указывать на высокие результаты, достигнутые учреждениями в обучении, а также на их объективность в оценке учащихся.

На данный момент знаком качества «Высокие образовательные результаты» отмечены четыре школы Орловской области. Это средние школы №23 и №27 Орла (обе — с углублённым изучением английского языка), школа «Леонардо» и «Созвездие Орла».

Обладателями знака «Высокая культура оценивания» стали 17 учреждений. В Орле — лицеи №1 (имени Ломоносова), №22 и №40, гимназия №19, школы №40 и №50. В Ливнах — лицей имени Булгакова, городская гимназия, школы №2 и №4. Также в списке — Залегощенская, Змиёвская, Кромская, Липовецкая, Нарышкинская, Овсянниковская и Сосковская средние школы.

Всего в России знаки качества получили 1300 школ.

ИА «Орелград»