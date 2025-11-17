Руководит Орловским государственным институтом культуры с 2022 года.

Владимир Матвеев может покинуть пост ректора ОГИК, стало известно «Орелграду» из собственных источников. На сайте института он еще значится ректором. Также Владимир Матвеев пока не корректировал информацию о себе в соцсетях.

Напомним, в июле исполняющим обязанности ректора Орловского государственного университета назначен Павел Меркулов, исполняющим обязанности директора Среднерусского института управления — филиала Президентской академии в Орле – Александр Щеголев.

ИА “Орелград”