Портал Орловской области рассказал о подставных свиданиях

17.11.2025 | 12:29

«Прекрасный пол» используют, чтобы выманивать деньги у мужчин в различных заведениях.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Схема действует так: через мессенджер женщине предлагают неофициальную «работу». Она должна знакомиться с мужчинами на тематических сайтах, а потом назначать им свидания в определённых заведениях.

Когда пара приходит на место, подключаются другие участники мошеннической схемы. Их цель — максимально накрутить итоговый счёт. 10% от него получает женщина.

«По сути, такие «вакансии» – не безобидная подработка, а вовлечение в организованное мошенничество. Даже если человек не участвует в расчётах напрямую, он помогает заманивать жертв и становится соучастником преступления», – предупреждает официальный портал нашего региона.

