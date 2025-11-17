Портал Орловской области рассказал о подставных свиданиях

«Прекрасный пол» используют, чтобы выманивать деньги у мужчин в различных заведениях.

Схема действует так: через мессенджер женщине предлагают неофициальную «работу». Она должна знакомиться с мужчинами на тематических сайтах, а потом назначать им свидания в определённых заведениях.

Когда пара приходит на место, подключаются другие участники мошеннической схемы. Их цель — максимально накрутить итоговый счёт. 10% от него получает женщина.

«По сути, такие «вакансии» – не безобидная подработка, а вовлечение в организованное мошенничество. Даже если человек не участвует в расчётах напрямую, он помогает заманивать жертв и становится соучастником преступления», – предупреждает официальный портал нашего региона.

ИА «Орелград»