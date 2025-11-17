На Орловщине на трассе «Крым» в ДТП погиб человек

17.11.2025 | 10:47 Новости, Происшествия

Ещё двое госпитализированы.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария случилась 15 ноября в 20:15 на 376-м километре трассы. 68-летний водитель ехал на автомобиле «Мерседес Бенц» со стороны Москвы в сторону Курска. В указанном месте он не учёл видимость, не выдержал дистанцию и столкнулся с «девяткой».

Отечественной машиной управлял 31-летний мужчина. В результате ДТП погиб его 29-летний пассажир. Это произошло ещё до приезда «Скорой помощи».

Водителя отечественной машины и другого его пассажира, 28-летнего мужчину, госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 31 ДТП. ГАИ нашего региона сообщает о четверых погибших и девятерых пострадавших по итогам всех аварий.

ИА «Орелград»


