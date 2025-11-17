Орловская «Раковарня» закупала сомнительное сырьё

Оно не проходило ветеринарный контроль.
Нарушение вскрыли в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Выяснилось, что заведение под названием «Раковарня две клешни», расположенное в Орле на улице Герцена, 1, закупало сырьё и торговало продукцией вне ветеринарного контроля.
При этом владелица точки, ИП Кутенко Г. В., зарегистрировалась в соответствующей электронной системе «Цербер». Однако её площадка там отсутствовала.
Как уточняет ведомство, в заведении продавали живых раков, а также замороженных крабов нескольких видов, креветок и осьминогов.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что именно речные раки могут являться носителями опасных инфекций и паразитов. Иногда следствием становятся серьёзные заболевания.
Это связано и с тем, что данные членистоногие питаются разложившейся органикой. Также порой на прилавки попадают раки из загрязнённых водоёмов.
Пока что индивидуальному предпринимателю объявили официальное предостережение о недопустимости нарушения требований.
ИА «Орелград»