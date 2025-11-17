Орловцев наказали за езду по тротуару

Массовые нарушения имели место у СНТ «Карачевское».

Проблемный участок находится на Мостовой улице. Многие водители привыкли объезжать здешние утренние пробки по тротуару — хотя правила запрещают делать это. Между тем, жители товарищества добивались благоустройства этой территории с большим трудом.

Как сообщают «Вести-Орёл», ГАИ Орловской области отреагировала на жалобы и провела контрольное мероприятие. Многие водители проигнорировали машины и инспекторов и использовали привычный способ обойти пробку.

За это им придётся расплачиваться штрафами. Взыскание за такой вид нарушений составляет 2 тысячи рублей.

ИА «Орелград»