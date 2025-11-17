Орловцев наказали за езду по тротуару

17.11.2025 | 13:27 Закон и порядок, Новости

Массовые нарушения имели место у СНТ «Карачевское».

Фото: vestiorel.ru

Проблемный участок находится на Мостовой улице. Многие водители привыкли объезжать здешние утренние пробки по тротуару — хотя правила запрещают делать это. Между тем, жители товарищества добивались благоустройства этой территории с большим трудом.

Как сообщают «Вести-Орёл», ГАИ Орловской области отреагировала на жалобы и провела контрольное мероприятие. Многие водители проигнорировали машины и инспекторов и использовали привычный способ обойти пробку.

За это им придётся расплачиваться штрафами. Взыскание за такой вид нарушений составляет 2 тысячи рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU