Жители Орла жалуются на проблемы с питанием в детсадах

Детский обмудсмен подготовил обращения к мэру и горсовету.
Об этом Константин Домогатский рассказал в своих официальных соцсетях.
В адрес регионального уполномоченного по правам ребёнка поступило несколько соответствующих жалоб, причём речь шла о разных дошкольных учреждениях.
Домогатский выехал в детский сад №86. Информация подтвердилась.
По словам детского омбудсмена, из-за несвоевременного бюджетного финансирования появились долги перед поставщиками. «Счета заблокированы, платить за продукты невозможно», – указал Константин Домогатский.
Тем не менее, проблемы постепенно решаются, но «в ручном режиме».
На данный момент защитник прав детей подготовил обращения к мэру и горсовету Орла.
«Администрации города необходимо своевременно принимать меры и не доводить до такого положения. Дети страдать не должны.
Держу ситуацию на контроле», – подчеркнул он.
ИА «Орелград»