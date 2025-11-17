Жители Орла жалуются на проблемы с питанием в детсадах

Детский обмудсмен подготовил обращения к мэру и горсовету.

Об этом Константин Домогатский рассказал в своих официальных соцсетях.

В адрес регионального уполномоченного по правам ребёнка поступило несколько соответствующих жалоб, причём речь шла о разных дошкольных учреждениях.

Домогатский выехал в детский сад №86. Информация подтвердилась.

По словам детского омбудсмена, из-за несвоевременного бюджетного финансирования появились долги перед поставщиками. «Счета заблокированы, платить за продукты невозможно», – указал Константин Домогатский.

Тем не менее, проблемы постепенно решаются, но «в ручном режиме».

На данный момент защитник прав детей подготовил обращения к мэру и горсовету Орла.

«Администрации города необходимо своевременно принимать меры и не доводить до такого положения. Дети страдать не должны.

Держу ситуацию на контроле», – подчеркнул он.

ИА «Орелград»