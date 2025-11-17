Бастрыкин отреагировал на видеообращение орловцев

17.11.2025 | 13:17 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело.

Фото: vk.com/sledcomru

Ранее жители Хотынецкого района записали видеообращение к Александру Бастрыкину. Речь шла о нарушении прав жителей посёлка Звезда.

Орловцы рассказали, что региональный оператор ТКО («УК «Зелёная роща»») планирует разместить в населённом пункте контейнеры для мусора. Это и вызвало их недовольство и тревогу. Орловцы утверждают, что уже установленные контейнеры не обслуживаются должным образом.

Также жители посёлка пожаловались на ряд других проблем — отсутствие освещения, плохое состояние дорог, а также сложности с бродячими собаками. Орловцы заявили, что пытались обращаться в другие инстанции, но это не дало результатов.

На данный момент председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю орловского управления ведомства Александру Полшакову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

