Орловская Снегурочка потеряла голову

Установленная в центре Орла гигантская фигура осталась без жизненно важного органа.

Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Снегурочку исполинских размеров устанавливают у гостиницы «Салют». Ранее она вызвала живой интерес у орловцев. Многие обратили внимание, что у фигуры есть голова, но нет лица и волос.

Сегодня на Снегурочку попытались надеть кокошник. Однако сделать это оказалось затруднительно.

В итоге рабочим пришлось снимать голову и проделывать с ней соответствующие манипуляции уже на земле.

Напомним, за поставку новогодних арт-объектов отвечает индивидуальный предприниматель из Петербурга – Акчурина Эльвира Андреевна.

