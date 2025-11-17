Орловская Снегурочка потеряла голову

Установленная в центре Орла гигантская фигура осталась без жизненно важного органа.
Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Снегурочку исполинских размеров устанавливают у гостиницы «Салют». Ранее она вызвала живой интерес у орловцев. Многие обратили внимание, что у фигуры есть голова, но нет лица и волос.
Сегодня на Снегурочку попытались надеть кокошник. Однако сделать это оказалось затруднительно.
В итоге рабочим пришлось снимать голову и проделывать с ней соответствующие манипуляции уже на земле.
Напомним, за поставку новогодних арт-объектов отвечает индивидуальный предприниматель из Петербурга – Акчурина Эльвира Андреевна.
ИА «Орелград»