Орловская Снегурочка потеряла голову

17.11.2025 | 16:36 Новости, Общество

Установленная в центре Орла гигантская фигура осталась без жизненно важного органа.

Фото: ООО “Региональные новости”

Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Снегурочку исполинских размеров устанавливают у гостиницы «Салют». Ранее она вызвала живой интерес у орловцев. Многие обратили внимание, что у фигуры есть голова, но нет лица и волос.

Сегодня на Снегурочку попытались надеть кокошник. Однако сделать это оказалось затруднительно.

В итоге рабочим пришлось снимать голову и проделывать с ней соответствующие манипуляции уже на земле.

Напомним, за поставку новогодних арт-объектов отвечает индивидуальный предприниматель из Петербурга – Акчурина Эльвира Андреевна.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU