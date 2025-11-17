Опубликовано меню вынужденных вегетарианцев в детсадах Орла

Ранее о проблемах с питанием дошкольников рассказал орловский детский омбудсмен.

Он рассказал, что уже подготовил обращения к городским властям.

Конкретики добавила Валентина Остроушко, орловская журналистка, экс-депутат областного совета. Она опубликовала в своих социальных сетях меню из детсадов №63 (от 7 ноября) и №86 (от 13 ноября).

«Макароны с маслом на завтрак, суп гороховый на масле на обед, гречка с маслом на ужин… И всё – ни молока, ни мяса, ни рыбы, ни яиц», – констатировала Остроушко.

Также она напомнила о питании в СИЗО Орла — по словам советника губернатора Сергея Лежнева, оно не вызывало критики.

«Почему в СИЗО кормят лучше?» – задалась вопросом журналистка.

Напомним, ранее стало известно, что в Орле 15 детсадов перешли на новую схему питания детей.

ИА «Орелград»