Орлу необходимо полмиллиарда на судебные решения по расселению авариек

17.11.2025 | 11:05 Новости, Строительство, Экономика

Масштаб проблемы обозначил мэр Юрий Парахин.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Тему обсуждали на заседании правительства региона 17 ноября. На оплату исполнительных листов по искам о переселении граждан на сегодняшний день Орлу необходимо около 500 миллионов рублей. Бюджетом города эти траты не обеспечены.

«По количеству не могу сказать,  – уточнил Юрий Парахин.  – Но по сумме это около 500 миллионов рублей».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал активнее работать с внебюджетными источниками для максимально оперативного расселения и предоставления жилья: программа «Ответственный застройщик» (когда земля предоставляется без торгов с условием передачи части жилья), комплексное развитие территорий (когда застройщики сами ликвидируют ветхий фонд и возводят новые МКД на освободившихся участках).

Отметим, жилищный фонд Орловской области, признанный аварийным после 1 января 2017 года, – это  156 многоквартирных домов общей площадью 64, тыс. кв. м. В 2025-2026 годах областная программа переселения граждан подразумевает финансирование в размере 156,61 млн рублей. В нее попали дома в Орле, Ливнах, Кромском районе. За счет предусмотренных федеральных и областных средств планируется расселить 760 квадратных метров аварийного жилья, а за счет средств муниципальных бюджетов и иных механизмов, в том числе КРТ, «Ответственный застройщик» еще 520 квадратных метров. Новые квартиры или выплату денежного возмещения должны получить около сотни человек.

ИА “Орелград”


