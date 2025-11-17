В Орловской области появился первый «Земский тренер»

Ожидается, что до конца года их общее число вырастет до трёх.

Об этом сообщили в Департаменте физкультуры и спорта Орловской области.

Первым участником программы стал Игорь Филин, главный тренер сборной Орловской области по лёгкой атлетике. В общей сложности он работает в спортивной сфере уже 38 лет.

Теперь Филин будет работать во мценской Спортивной школе олимпийского резерва №2. Трёхсторонний договор был заключён между ним, учреждением и департаментом.

Размер единовременной выплаты, которая полагается участникам программы «Земский тренер», составляет один миллион рублей. Трудовые обязанности нужно будет исполнять в течение пяти лет.

С будущего года в программе смогут участвовать студенты последних курсов, получающие профильное образование.

ИА «Орелград»