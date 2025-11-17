В Орле открыли доску в память о Викторе Седове

Он погиб на СВО в 2024-м году.

Доску установили на здании, где жил орловец — по улице Дмитрия Блынского, 8. В церемонии участвовали представители областного и городского советов, мэрии, общественных организаций, родные и друзья покойного.

До ухода на СВО добровольцем Седов работал водителем «Скорой помощи», ранее долго служил в органах внутренних дел, а также проходил срочную службу в вооружённых силах. Известно, что он участвовал в командировках на Северный Кавказ. 1 июля 2024 года он погиб в Запорожской области у села Работино. Орловца наградили Орденом Мужества посмертно.

Ещё одна доска в честь Седова должна появиться на фасаде здания станции скорой помощи, на улице Красноармейской, 12, где орловец работал последние годы. Соответствующие решения приняли на последней сессии горсовета.

ИА «Орелград»