В Орле открыли доску в память о Викторе Седове

17.11.2025 | 15:05 Новости, СВО

Он погиб на СВО в 2024-м году.

Фото: Пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

Доску установили на здании, где жил орловец — по улице Дмитрия Блынского, 8. В церемонии участвовали представители областного и городского советов, мэрии, общественных организаций, родные и друзья покойного.

До ухода на СВО добровольцем Седов работал водителем «Скорой помощи», ранее долго служил в органах внутренних дел, а также проходил срочную службу в вооружённых силах. Известно, что он участвовал в командировках на Северный Кавказ. 1 июля 2024 года он погиб в Запорожской области у села Работино. Орловца наградили Орденом Мужества посмертно.

Ещё одна доска в честь Седова должна появиться на фасаде здания станции скорой помощи, на улице Красноармейской, 12, где орловец работал последние годы. Соответствующие решения приняли на последней сессии горсовета.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU