В Орле пустят с молотка здание администрации

Лот оценен в 258 миллионов рублей.

Управление муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) администрации города Орла объявило о проведении аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества. Торги назначены на 4 декабря, оператором электронной площадки является АО «Сбербанк-АСТ». Решение об условиях приватизации муниципального имущества 6 ноября 2025 года также было принято УМИЗ. Всего на торги выставлено семь лотов.

Наиболее дорогим и примечательным из них является лот №6. Он представляет собой два нежилых здания на улице Октябрьской, 30. В этом комплексе располагается немало бюджетных ведомств, много лет в нем проработала администрация Советского района областного центра. С молотка здания пустят вместе с земельным участком площадью 2053 квадратных метра. Начальная цена продажи имущественного комплекса установлена в размере 258,39 миллиона рублей.

В том числе первое нежилое помещение оценено независимым оценщиком в 45,458 миллиона рублей, второе – в 199,373 миллиона рублей, а стоимость земельного участка составляет 13,56 миллиона рублей. Шаг аукциона составит 12,919 миллиона рублей, сумма задатка – 51,678 миллиона рублей. Этот комплекс администрация горда Орла пытается продать с 2022 года. Однако до сих пор заявки на участие в торгах по данному лоту не поступали.

Только в 2025 году комплекс уже трижды выставлялся на торги – в июне, июле и октябре. Однако каждый раз аукцион признавали несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в нем. Что касается других лотов, то за 21,588 миллиона рублей городские власти попытаются продать двухэтажное административное здание с земельным участком под ним на улице Лесной, 3. В 6 миллионов рублей оценено нежилое здание на лице Карачевской, 31. За 3 миллиона рублей выставлено на аукцион цокольное помещение на улице Матросова, 48, за 4,2 миллиона рублей – помещение на улице Машиностроительной, 3.

