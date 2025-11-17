Слуцкий подарил жителям Орла детскую площадку

17.11.2025 | 13:56 ЖКХ, Новости

Обращение о благоустройстве поступило председателю ЛДПР во время его визита в наш город.

Фото: ЛДПР

Леонид Слуцкий пообещал жителям нескольких домов установить новую детскую площадку. (Прежняя находилась в аварийном состоянии). Политик  оплатил покупку и организацию установки новой безопасной игровой площадки.

По словам координатора ЛДПР по Заводскому району Сергея Мосина, помимо площадки удалось восстановить уличное освещение, отремонтировать мусорную площадку и заменить баки. В планах — восстановление дорожного покрытия возле домов.

«Будем работать с властями по этой проблеме», – отметил Сергей Мосин.

ИА “Орелград”


