Слуцкий подарил жителям Орла детскую площадку

Обращение о благоустройстве поступило председателю ЛДПР во время его визита в наш город.

Леонид Слуцкий пообещал жителям нескольких домов установить новую детскую площадку. (Прежняя находилась в аварийном состоянии). Политик оплатил покупку и организацию установки новой безопасной игровой площадки.

По словам координатора ЛДПР по Заводскому району Сергея Мосина, помимо площадки удалось восстановить уличное освещение, отремонтировать мусорную площадку и заменить баки. В планах — восстановление дорожного покрытия возле домов.

«Будем работать с властями по этой проблеме», – отметил Сергей Мосин.

ИА “Орелград”